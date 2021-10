Egypte: le festival d’El Gouna présente ses excuses aux Marocains

Le Festival International du Film d’El Gouna a présenté des excuses officielles au peuple marocain, et aux artistes RedOne et Nouamane Belaiachi, suite au traitement jugé irrespectueux qui leur a été réservé par la présentatrice du festival. Cette dernière s’était contentée de présenter le chanteur égyptien Mohamed Ramadan, suite à la présentation de la chanson « Jou El Banat », ignorant totalement les deux Marocains qui participent également à la chanson.

« La direction du Festival International du Film d’El Gouna présente des excuses officielles au peuple marocain frère pour ne pas avoir présenté la star internationale d’origine marocaine RedOne et le compositeur marocain Nouaman Belaiachi lors de la cérémonie d’ouverture. Nous tenons à préciser que ce qui s’est passé était une erreur involontaire et nous exprimons nos plus profonds regrets que cela se soit produit. Nous espérons que cela ne se reproduira plus », peut-on lire dans un communiqué de la direction .

Et d’ajouter : « La direction du festival exprime son grand respect pour la participation des deux artistes, considérant que ce sont des figures artistiques de classe mondiale ayant une immense popularité au Maroc et dans le monde arabe. La direction adresse ses plus vifs remerciements au producteur RedOne et au compositeur Nouamane Belaiachi pour la performance exceptionnelle qui a été présentée lors de la cérémonie d’ouverture. La direction du festival affirme également sa fierté de la participation marocaine au Festival d’El Gouna dans toutes ses composantes, qu’il s’agisse de films marocains participants, de cinéastes ou de tous les participants présents ».

Notons que le comportement de la présentatrice, ainsi que du chanteur Mohamed Ramadan a été considéré par les internautes marocains comme un manque de respect au producteur marocain, qui a acquis une grande renommée internationale et collaboré avec les grands artistes du monde, ainsi qu’à l’artiste Nouamane Belaiachi, invité du festival et qui a également participé à la chanson « Jou El Banat ».

M.F.