Effondrements à Casablanca: les détails du drame

Deux femmes ont trouvé la mort et une autre a été blessée dans l’effondrement, mardi à 7h15 au quartier Tazarine à la Médina (arrondissements de Casablanca-Anfa), de deux immeubles qui font l’objet d’une interdiction d’habiter, a indiqué le ministère de l’Aménagement du territoire national, de l’urbanisme, de l’habitat et de la politique de la Ville.

Suite à cet incident, les premiers secours ont été apportés à une femme qui est toujours en vie, alors que les corps des deux autres femmes ont été retirés et le lieu a été sécurisé pour éviter d’autres incidences, a précisé le ministère dans un communiqué.

Ces deux immeubles, l’un vacant, portant le numéro 68 et composé d’un rez-de-chaussée et de deux étages et l’autre N°32, composé d’un rez-de-chaussée et de trois étages et occupé par trois personnes, font l’objet depuis 2012 d’une interdiction d’habiter sur la base d’une expertise réalisée par le laboratoire public d’essais et d’études, a fait savoir la même source.

En outre, les habitants ont été alertés dans l’immédiat d’évacuer l’immeuble pour préserver leur sécurité, d’après le communiqué qui note que deux fils de la même famille avaient bénéficié de deux appartements de la Société nationale d’aménagement communal (Sonadac).