Effondrement partiel d’un immeuble à Tanger: témoignages (VIDÉO)

Un immeuble en cours de construction s’est partiellement effondré, mardi, à l’avenue Youssef Ibn Tachfine à Tanger.

Au micro de Le Site info, des témoins racontent que l’effondrement a eu lieu durant la matinée, et qu’un ouvrier s’était retrouvé coincé sous les décombres.

Nos interlocuteurs ajoutent que l’ouvrier a heureusement été secouru, et qu’aucune perte humaine n’est à déplorer .

A noter que cet effondrement partiel a été causé par une fuite d’eau dans l’un des canaux de raccordement à l’eau potable proche du chantier, et qui a été endommagé en raison des travaux en cours dans le chantier.

Aussitôt avisés, les autorités locales et de sûreté ainsi que les éléments de la protection civile sont rapidement intervenus et la fuite de l’eau potable a été temporairement stoppée et toutes les mesures nécessaires ont été prises, ce qui a permis d’éviter toute blessure parmi les autres ouvriers du chantier, selon la même source Les parties concernées ont également tout mis en œuvre pour accélérer les travaux de réparation afin de rétablir l’approvisionnement normal en eau potable.