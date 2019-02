Effondrement d’un mur à Fès: le ras-le-bol des habitants (VIDÉO)

L’effondrement d’un mur à Fès a provoqué la colère des habitants de la ville, surtout ceux du quartier Bab Ftouh où cet drame a eu lieu. Interrogés par Le Site Info, ces derniers pointent du doigt les responsables et dénoncent les nombreux problèmes et dysfonctionnements que connait la région.

“Nous sommes très touchés par cet accident mortel. En vérité, les quartiers populaires sont toujours négligés. Il n’existe pas d’espaces de loisirs pour les enfants. Ces derniers se trouvent obligés de jouer dans des lieux qui sont souvent fréquentés par des drogués et des criminels”, déclare un habitant du quartier.

De son côté, une jeune fille a lancé un appel au Chef du gouvernement. “C’est affreux. Plusieurs problèmes doivent êtres résolus au plus vite. Les murs des écoles sont très fissurés et risquent de s’effondrer à tout moment. Deux élèves sont morts maintenant et d’autres peuvent subir le même sort. Je lance un appel aux responsables, au Chef du gouvernement, Saâdeddine El Othmani. Vous devez aménager des espaces de loisirs pour les enfants du quartier. Nous vivons la misère au quotidien!”.

Notons que l’effondrement du mur de l’école primaire Abdelkrim Al Khattabi a causé la mort de deux élèves vendredi matin.