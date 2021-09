Efficacité énergétique: l’ADII et l’AMEE s’allient

L’Administration des Douanes et Impôts Indirects (ADII) et l’Agence Marocaine pour l’Efficacité Énergétique (AMEE) ont conclu, ce mardi à Rabat, une convention-cadre de partenariat pour renforcer l’efficacité énergétique dans l’Administration des Douanes.

Signée par le directeur général de l’ADII, Nabyl Lakhdar et le directeur général de l’AMEE, Saïd Mouline, cette convention, qui s’inscrit dans le cadre de l’exemplarité de l’administration en matière d’efficacité énergétique et de l’économie verte, vise à mettre en place des mesures d’économie d’énergie et d’actions de sensibilisation et de formation sur l’efficacité énergétique.

En vertu de cet accord, l’AMEE accompagnera l’ADII à la réalisation des diagnostics énergétiques et des recommandations y afférentes pour ses bâtiments, notamment son siège central et son Institut de formation douanière à Benslimane.

Ce dernier arbitrera également des sessions de formation sur l’efficacité énergétique dans le bâtiment et le transport, ainsi que des ateliers de sensibilisation au profit du staff technique de l’ADII.

S’exprimant à cette occasion, Lakhdar a affirmé que l’objectif de ce partenariat est d’accompagner l’ADII en matière de renforcement de son efficacité énergétique, et d’identifier les économies d’énergie qui peuvent être appliquées dans les différents bâtiments de l’Administration, pour s’assurer du respect des règles d’efficacité énergétique.

Le partenariat porte, également, sur une formation au profit des agents de douane au sujet de l’efficacité énergétique et sur des questions d’ordre fiscal, a-t-il ajouté, évoquant, notamment, l’instauration d’une taxe carbone pour permettre d’encourager les bons comportements, en particulier le principe de « pollueur-payeur ».

« C’est un partenariat gagnant-gagnant qui permet aux administrations d’être exemplaires en matière d’économie verte et d’efficacité énergétique », a-t-il soutenu.

De son côté, Mouline a souligné que l’Agence accompagnera les bâtiments et la flotte de l’ADII en matière d’efficacité énergétique et veillera, aussi, à la formation des acteurs de la Douane dans leurs comportements, en vue de réduire la facture énergétique et les émissions de gaz à effet de serre de cette administration.

Mouline a, en outre, noté qu’à travers ce partenariat, l’ADII deviendra un ambassadeur de l’économie verte et de l’efficacité énergétique, rappelant, dans ce sens, que le Maroc est cité en exemple dans le domaine de l’efficacité énergétique et ce, grâce à la vision royale en la matière et la stratégie nationale de développement durable.

Les deux organismes illustrent, ainsi, à travers ce partenariat, leur engagement en matière d’efficacité énergétique, et ce par la mise en œuvre des mesures ayant pour objectif de réduire la consommation et les dépenses énergétiques associées et d’ancrer la culture d’économie verte au sein de la douane marocaine.

BR