Effets du covid-19 sur la santé cardiaque: les précisions d’un expert

Le professeur Saïd Moutawakil, expert en réanimation et membre du comité scientifique et technique de lutte contre le Covid-19, a déclaré que les personnes atteintes de covid-19 gardent des effets secondaires à long terme. Il s’agit par exemple de problèmes respiratoires, problèmes cardiaques, maux de tête, douleurs articulaires et musculaires.

Dans une déclaration à Le Site info, l’expert a indiqué qu’il existe deux types de personnes qui souffrent de problèmes cardiaques suite à leur infection. Le premier type est lié au facteur psychologique. Ces personnes souffrent, en effet, de palpitations, ce qui affecte leur santé cardiaque.

Le deuxième type sont les personnes qui développent une insuffisance cardiaque due au covid, en raison de problèmes au niveau de la circulation sanguine.

Le professeur ajoute que des traitements médicaux et psychologiques pour les deux types sont disponibles, soulignant que le Covid ne doit pas être pris à la légère.

M.F.