Éducation: Said Amzazi rassure concernant la situation à Al Hoceima

Le ministère de l’Éducation nationale a affirmé que l’action est en cours pour la mise en place des projets relatifs à la création d’un noyau universitaire à Al Hoceima.

Réagissant sur un article relayé par des médias électroniques sur “la disparition du noyau universitaire d’Al Hoceima de l’agenda du ministère de l’Enseignement supérieur”, le ministère a précisé dans un communiqué que l’action est en cours pour la mise en place de ces projets, faisant savoir qu’un terrain de 50 hectares a été mobilisé à cette fin.

Ce lot de terrain, qui est en phase finale d’acquisition, devrait abriter d’autres nouveaux établissements universitaires dans la province, dont la réalisation sera effectuée à moyen terme, relève la même source.

Par ailleurs, les installations relatives au noyau universitaire dans la province d’Al Hoceima ont été approuvées lors d’une réunion précédente de la Commission nationale de coordination de l’Enseignement Supérieur tenue le 25 juillet 2017, souligne le communiqué, faisant savoir qu’elles concernent une Faculté pluridisciplinaire, une Ecole nationale de commerce et de gestion (ENCG) et une cité universitaire.

Ces installations permettront de renforcer l’offre de formation dans la province, qui abrite actuellement une Faculté des sciences et technologies (FST) et une École nationale des sciences appliquées (ENSAH), ajoute le communiqué.

La dernière réunion de la commission, tenue le 7 novembre 2018, a été également l’occasion d’approuver une série de nouvelles installations, outre celles du noyau universitaire dans la province d’Al Hoceima, précise le ministère, ajoutant que les réunions de la Commission nationale de coordination de l’enseignement supérieur, qui se tiennent de manière périodique, sont consacrées à l’examen et à l’approbation d’un certain nombre de projets liés à la formation et à la recherche scientifique, y compris des projets de mise en place de nouveaux établissements, et ce conformément aux textes juridiques en vigueur dans ce domaine.

S.L. (avec MAP)