Education nationale: un enseignant prône la non-mixité à l’école

La publication sur Facebook d’un enseignant a provoqué un tollé général. Il y demande purement et simplement l’annulation de la mixité au sein de l’école marocaine.

“En tant qu’enseignant, je demande à ce que les deux sexes soient séparés dans les classes. Ceci, pour garantir un meilleur rendement scolaire, une éducation complète et des marques de civilité plus présentes”, écrit notre prude internaute.

D’après lui, cette mesure aura pour conséquence “d’éviter les problèmes”, selon l’expression subliminale qu’il a utilisée. La réaction sur les réseaux sociaux ne s’est pas fait attendre. Les internautes reprochent vivement à cet enseignant de n’avoir évoqué que ce point de la mixité en omettant de citer les véritables problématiques où se débattent le secteur de l’enseignement et les vrais enjeux de l’enseignement.

Ceux-ci concernent l’amélioration du niveau cognitif et culturel des apprenants et la bonification des systèmes et méthodologies éducatifs, rappellent les internautes à cet “enseignant” dont la suggestion est l’arbre misogyne qui cache la forêt dense des problèmes où patauge le département d’Amzazi.

Larbi Alaoui