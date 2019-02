Education: les enseignants haussent le ton

Trois centrales syndicales ont décidé une grève de deux jours (les 22 et 23 février courant). Un sit-in est également prévu devant le ministère de l’Education nationale, de la formation professionnelle, de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique.

Grève et sit-in témoignent du ras-le-bol de la famille de l’éducation nationale, lassée que son cahier revendicatif reste lettre morte et jeté aux oubliettes. Aussi, la Fédération générale de l’enseignement (UMT), la Fédération autonome de l’enseignement (UGTM) et la Fédération nationale de l’enseignement (PJD) soulignent-elles que le but de ces manifestations est de pointer l’entêtement du ministère de tutelle à répondre à leurs revendications légitimes.

Les trois centrales syndicales s’insurgent contre ce qu’elles appellent “la politique de la sourde oreille” adoptée à leur égard, aussi bien par le gouvernement El Othmani que par le ministère de Saïd Amzazi.

L.A. (avec R.Z)