Economie d’eau au Maroc: le ministère se mobilise

Le ministère de l’Équipement et de l’Eau a annoncé le lancement d’une grande campagne de sensibilisation des citoyens à la nécessité d’économiser l’eau sous le signe « Économiser l’eau devient un acte citoyen ».

Dans un communiqué, le ministère indique que cette campagne qui sera déployée sur les télévisions nationales et les réseaux sociaux dans les deux mois à venir avec un objectif de toucher toutes les parties de la population, vise à sensibiliser et informer sur les gestes simples pour économiser l’eau potable et prendra plusieurs formes. Ainsi, un premier axe consistera à lutter contre les gaspillages de l’eau dans les situations courantes de la vie quotidienne et de sensibiliser aux couts pour les foyers marocains sur leur facture d’eau de ces gaspillages, relève le communiqué, rappelant qu’une simple fuite d’une chasse d’eau peut consommer jusqu’à 220.000 litres d’eau potable par an et le lavage hebdomadaire d’une voiture à « grande eau » jusqu’à 260.000 litres d’eau/année avec un cout de plus de 2.300 dirhams sur la facture d’eau annuelle.

Une deuxième partie de cette campagne de sensibilisation permettra de mettre en avant les gestes simples et les bonnes habitudes en matière d’économies d’eau potable. Installation de « mousseurs » qui ne coutent que quelques dirhams et qui permettent d’économiser jusqu’à 50% de sa consommation sur les robinets, le lavage de la vaisselle quotidienne dans un récipient plutôt qu’en laissant couler l’eau du robinet, jusqu’à 80% d’économie d’eau. Ou encore, sur la façon simple de vérifier son l’installation pour détecter s’il n’y a pas de fuites.

Le troisième axe de cette campagne consistera à valoriser les « bonnes pratiques » de certains acteurs économiques qui ont pris conscience de l’impérieuse nécessité d’économiser l’eau. Les bonnes pratiques dans l’agriculture, l’industrie, les activités touristiques, mais également des collectivités locales et dans l’administration serviront de valeurs d’exemple pour œuvrer à la sensibilisation de la nécessité de protéger ce bien commun qui est l’eau.

Selon le ministre de l’Équipement et de l’Eau, Nizar Baraka, « l’information, l’éducation et la sensibilisation des différents publics ont un grand rôle à jouer pour que l’eau soit véritablement un bien commun disponible et accessible à tous. Économiser l’eau devient un acte citoyen et de solidarité nationale », conclut le communiqué.

S.L. (avec MAP)