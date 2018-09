Ecoles privées au Maroc: ça chauffe entre Laftit et Amzazi

La crise des établissements d’enseignement privés a provoqué un bras de fer entre le ministre de l’Education nationale Said Amzazi et le ministre de l’intérieur Abdelouafi Laftit. Ce dernier s’en prend aux établissements “non autorisés”.

La guerre contre les établissements d’enseignement privés non autorisés est déclarée. Le ministre de l’intérieur a adressé une note au walis et gouverneurs afin d’oeuvrer pour développer le secteur de l’enseignement en application de la vision royale.

Selon le quotidien Al Massae de ce jeudi 13 septembre, les gouverneurs et walis de l’ensemble du territoire du royaume ont tenu des réunions avec les directeurs d’académies, délégation et établissements d’enseignement. Objectif: établir un diagnostique de la réalité du secteur et identifier les besoins et les défis à relever. Les gouverneurs ont pris note des problématiques et ont donné leurs instructions pour mettre les resources financières de l’initiative nationale de développement humain (INDH) au service du secteur.

D’après les sources cités par le journal, le secteur de l’enseignement privé est gangrené par le phénomène des villas qui se transforment en écoles privées ou en crèches moyennant des autorisations provisoires. Les propriétaires de ces villas cèdent ensuite ce local à des personnes tierces qui les exploitent avec les mêmes autorisations provisoires, ce qui est illégal.

Ainsi, une large campagne de contrôle des établissements privés a été menée faisant le point sur les critères et les conditions nécessaires à la validité de ces écoles. Plusieurs établissements ont été avisés par les agents d’autorité.

Hassan Manyani