Ecole publique VS école privée: ce que préfèrent les Marocains (Vidéo)

C’est désormais une évidence. La plupart des Marocains ne sont pas satisfaits du système de l’enseignement au Maroc et ne ratent jamais l’occasion de le faire savoir. Ils estiment que la pédagogie adoptée dans les écoles publiques est loin d’être à la hauteur des attentes et taclent, en parallèle, les écoles privées qui, selon eux, profitent de la situation pour en tirer profit.

Le Site Info a interrogé quelques personnes à Casablanca à propos du niveau du système éducatif au Maroc et de la différence entre les établissements publics et privés. Les réponses étaient presque unanimes.

La plupart ont assuré que l’enseignement privé, malgré les frais de scolarité élevés, offre une formation plus sérieuse aux élèves grâce à des enseignants engagés et un matériel didactique adapté. «J’ai essayé l’école publique et l’école privée pendant mon parcours estudiantin et j’ai constaté une large différence entre les deux. Les enfants du privé apprennent le Français depuis le début du cursus contrairement à ceux du public qui n’entament les cours de langue qu’à partir du CE3. Les établissements d’enseignement privé sont chers, certes, mais les résultats sont palpables», a estimé un jeune homme.

Un autre a assuré que les écoles publiques proposent un programme éducatif dépassé, prévoyant de mettre son enfant dans un établissement privé afin d’acquérir une bonne base. «J’ai inscrit mes enfants dans une école publique parce que je n’ai pas les moyens de payer les frais de scolarité. C’est malheureux parce que je constate que le niveau est médiocre et les élèves ne sont pas surveillés. Au Maroc, tes enfants seront bien formés si tu as les moyens», s’est désolée une dame.

N.M.