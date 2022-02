Eclairage à Azemmour: nouvelle mise au point

La Régie Autonome Intercommunale de Distribution d’Eau, d’Electricité et de Gestion d’Assainissement Liquide des Provinces d’El Jadida et de Sidi Bennour (RADEEJ) a souligné, mardi, que la gestion du secteur de l’éclairage public de la ville d’Azemmour ne relève pas de son champ d’intervention.

Dans un communiqué de presse parvenu à la MAP en réaction à des informations véhiculées sur les réseaux sociaux au sujet de l’absence de l’éclairage public au niveau de la résidence Anassi et de son impact sur la sécurité des citoyens de la ville, la RADEEJ précise que son rôle se limite à la distribution d’eau et d’électricité et la gestion de l’assainissement liquide.

La RADEEJ affirme qu’elle est à la disposition de ses clients, exprimant ainsi sa fierté de les servir dans la limite de son périmètre d’intervention.

La régie réitère, en outre, son entière disposition à apporter tout le soutien aux autorités au cas où ses services sont sollicités, dans la limite des moyens disponibles.

Pour plus d’informations, la régie invite les citoyens à contacter son Centre de Relation Client au 0802002323, joignable 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7.

S.L. (avec MAP)