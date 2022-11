Eau potable: habitants de Casablanca, ceci vous concerne

Casablanca sera concernée par une baisse du débit d’eau potable à partir du mois de décembre. La Lydec procédera à l’application de cette mesure en accord avec le plan entrepris par le Conseil de la ville afin de gérer les ressources hydriques disponibles.

Le délégataire n’a pas précisé quelles zones seront visées par ces mesures, appelant les citoyens à faire preuve de rationalisation. Au vu de la situation alarmante des réserves d’eau dans les barrages et le manque de pluies à l’horizon, cette mesure s’annonce indispensable.

Cela dit, la société appelle les habitants des immeubles R+5 à contrôler leurs pompes, afin de garantir l’accès à l’eau pour les appartements situés aux étages supérieurs.

La région de Casablanca-Settat prévoit un plan d’action dans le cadre de la lutte contre les changements climatiques, portant sur la création de 40 petites et moyennes unités de dessalement, la réhabilitation de 7 zones humides et sites biologiques et environnementaux importants, ainsi que la réhabilitation de 3 forêts.

A.O.