Eau potable : des travaux pour renforcer l’axe Rabat-Casablanca

Le ministre de l’Equipement et de l’Eau, Nizar Baraka, a présidé, vendredi à Rabat, une réunion de la commission nationale chargée du suivi de l’approvisionnement en eau, en vue d’examiner la situation de l’eau dans toutes les régions du Royaume et les dispositions et mesures prises pour faire face au stress hydrique.

Dans un communiqué, le ministère précise que cette rencontre vient en préparation de la réunion de la commission de suivi de la conduite du Programme national pour l’approvisionnement en eau potable et l’irrigation 2020-2027.

Baraka a rappelé lors de son intervention, la teneur du discours prononcé par le Roi Mohammed VI à l’occasion de l’ouverture de la première session de la deuxième année législative de la 11ème législature, mettant l’accent sur la nécessité d’appuyer les efforts consentis pour mettre en place une feuille de route claire afin de faire face à la rareté de l’eau, accélérer les projets programmés, et mettre à jour le Programme national pour l’approvisionnement en eau potable et l’irrigation 2020-2027.

Dans son discours le Roi a appelé à redoubler d’efforts pour achever la construction des barrages programmés, les réseaux d’interconnexion d’eau, les unités de dessalement de l’eau de mer, en plus de promouvoir l’orientation destinée à l’économie de l’eau, notamment dans le domaine de l’irrigation.

Au cours de cette rencontre, ajoute la même source, une priorité particulière a été accordée à un projet de transfert des eaux excédentaires du bassin hydraulique de Sebou vers celui de Bouregreg pour garantir l’alimentation en eau potable de l’axe Rabat-Casablanca, afin de lancer les travaux au cours des prochains jours.

La commission nationale chargée du suivi de la conduite du Programme national pour l’approvisionnement en eau potable et l’irrigation, composé de différents secteurs concernés, a été créée par le Chef du gouvernement en juin 2022, rappelle le communiqué, ajoutant que la commission technique travaille sous la supervision du ministère de l’équipement et de l’eau.