Eau potable à la prison de Salé: la DGAPR fait une mise au point

La direction de la prison locale El Arjat I a affirmé qu’il n’y a pas eu d’interruption de la distribution d’eau potable au niveau de l’établissement, mais uniquement une baisse de débit qui a concerné la zone de Shoul durant la dernière semaine du mois d’août.

Citant la direction de la prison, la Délégation générale à l’administration pénitentiaire et à la réinsertion (DGAPR) a qualifié de “non fondées” les informations rapportées à ce sujet par certains journaux et sites électroniques, soulignant que les mesures nécessaires ont été prises en collaboration avec les autorités locales et tous les moyens logistiques mis à disposition pour approvisionner l’établissement en eau potable et mobiliser les ressources matérielles et humaines pour fournir l’eau aux prisonniers.

“Grâce à ces mesures, aucun cas de maladie n’a été signalé parmi les détenus”, assure la délégation dans un communiqué, relevant que durant la période précitée, il n’y a eu aucune augmentation des prix des marchandises disponibles à l’économat, y compris ceux des bouteilles d’eau.

“Le fait de véhiculer des mensonges est aux antipodes des règles éthiques du journalisme”, estime la direction de la prison, précisant que “les médias concernés devaient d’abord s’assurer de la véracité des informations avant leur publication”.