Durcissement des restrictions: le calvaire des professionnels des hammams (VIDEO)

Les professionnels des hammams ont fait part de leur choc suite aux dernières décisions gouvernementales interdisant leurs activités, dans le cadre du renforcement des mesures restrictives contre la propagation du Covid-19.

A ce propos, le président de l’Union des entrepreneurs pour les services des bains traditionnels et modernes, Lahcen Akezbib a déclaré à Le Site info qu’à l’heure où les professionnels du secteur s’attendaient à recevoir des indemnités gouvernementales après un an de fermeture, ils furent surpris par cette nouvelle décision.

Notre interlocuteur s’interroge sur la lucidité du gouvernement, qui prend de telles décisions alors que les conditions des professionnels sont déjà désastreuses. « Les gens sont dévastés. Ils n’ont plus rien à manger et ne savent plus quoi faire ».

M.F.