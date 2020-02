Dubaï: la Marocaine Mariam Hussein a quitté la prison (PHOTO)

L’animatrice koweïtienne Maha Mohamed a annoncé dimanche, sur son compte Instagram, que la Marocaine Mariam Hussein a quitté la prison. La chanteuse et actrice avait été condamnée à un mois de prison ferme par la Cour d’appel de Dubaï, en plus d’une expulsion définitive des Emirats Arabes Unis, pour avoir eu des rapports sexuels avec un rappeur lors des célébrations du Nouvel an. Mariam Hussein a finalement passé dix jours en prison avant d’être libérée.

«Je voudrai vous annoncer une grande nouvelle. Mariam Hussein est sortie de prison et va enfin retrouver sa fille. Hamdoullah. Je ne peux imaginer la joie de la maman et de la petite», a écrit Maha Mohamed.

L’affaire avait éclaté en 2018 entre Mariam Hussein et le journaliste émirati Saleh Al Jasmi. Ce dernier avait décidé de poursuivre l’actrice marocaine après avoir reçu et diffusé une vidéo d’elle en pleins ébats. De son côté, l’avocat de la jeune femme avait affirmé via son compte Twitter que la décision d’exclure sa cliente des Emirats Arabes Unis était “arrangée à l’avance”.

N.M.