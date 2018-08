Du prosélytisme au grand jour dans les rues de Casablanca

Selon Assabah, ces Asiatiques frappent aux portes et invitent leurs interlocuteurs à se convertir, soulignant que plusieurs témoins oculaires ont constaté que les autorités n’ont toujours pas réagi à cette opération hors la loi. Les Coréennes se répartissent en petits groupes et se rendent à plusieurs régions de Casablanca où elles interceptent les passants et visent les femmes au foyer en particulier, précise le quotidien.

