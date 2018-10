Du nouveau dans l’affaire Khadija

La plaignante, à titre de rappel, avait déclaré avoir été violée par plus de 10 individus. Après avoir entendu les déclarations de Khadija et de l’accusé mineur, le juge d‘instruction a décidé de reporter l’examen du dossier au 24 de ce mois, dans l’attente des conclusions des enquêtes et des recherches judiciaires.

