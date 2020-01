Du nouveau dans l’affaire du président de commune arrêté à Marrakech

La Chambre criminelle près la Cour d’appel de Marrakech a ordonné, mercredi 28 janvier courant, le report au 5 février prochain de se prononcer sur le dossier impliquant un président d’une commune rurale des environs de Marrakech (président de la commune Ouahate Sidi Brahim, ndlr).

Et ce report a été décidé sur la demande de la défense du mis en cause, selon une source fiable de Le Site Info. De même que, via un précédent communiqué, dont Le Site Info détient copie, le procureur général avait annoncé qu’après la fin de l’enquête judiciaire, il a été décidé la poursuite du mis en cause en état de liberté provisoire.

Pour rappel, le chef d’accusation retenu contre le président de la commune est sa demande d’une somme d’argent en contrepartie d’un service administratif.

M.D.