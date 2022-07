Du nouveau dans l’affaire du Dr Tazi et son épouse

L’affaire du célèbre plasticien de Casablanca, Dr El Hassan Tazi, fait à nouveau parler d’elle. En effet, le juge d’instruction près la Cour d’appel de Casablanca procédera à une confrontation des accusés.

Selon nos confrères de Hespress, les cinq principaux prévenus, dont Dr Tazi et son épouse, seront conduits à l’étape de la confrontation juridique dans les prochains jours. Cette décision intervient suite à la fin de l’enquête menée par le parquet général compétent, durant laquelle toutes les victimes ont été entendues.

Toujours selon la même source, qui cite des sources proches du dossier, les présumées victimes ont exprimé leur volonté de poursuivre en justice le célèbre chirurgien. Ceci, « pour avoir profité de leurs enfants ainsi que de leur bonne foi à des fins illicites ».

En effet, le médecin aurait usé de sa notoriété et de l’image de certains de ses patients (présentés comme démunis) sur les réseaux sociaux, afin de soutirer des sommes importantes, des « dons » selon lui et son entourage, pour couvrir les dépenses de certaines opérations.

Pour rappel, celui que l’on surnommé le « docteur des pauvres » est accusé, ainsi que son épouse, son frère et trois autres personnes de « traite d’êtres humains »; d’« exploitation de la vulnérabilité des personnes à des fins commerciales »; d’« escroquerie envers des bienfaiteurs qui agissaient de bonne foi »; de «falsification de factures de traitement et de dossiers médicaux »: d’« exploitation de mineurs souffrant de maladie chronique »; de « faux et usage de faux », ainsi que de « constitution d’une bande criminelle ».