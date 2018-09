Du nouveau dans l’affaire des journalistes marocains convoqués par la justice française

“Maintenant qu’un constat a été établi, il faut voir comment cette affaire va évoluer sur le fond. Il est évident qu’il y a eu une atteinte claire à la convention judiciaire entre Rabat et Paris”, indique Atlasinfo qui cite un juriste français au fait de la coopération judiciaire entre Rabat et Paris.

Or, dans cette affaire, les quatre journalistes, Narjis Rerhaye, Naim Kamal, Jamal Berraoui et Kamal Lahlou, ainsi que le président de la chambre des Représentants, Habib El Malki, en sa qualité d’ancien directeur du quotidien Libération, ont reçu leurs convocations par simple voie postale, rappelle le site d’information.

Déjà sur le plan de la procédure, expliquent les mêmes sources, “le juge d’instruction devait transmettre les convocations au ministère français de la Justice, lequel les transmet à son homologue marocain. Et c’est ce dernier qui informe les convoqués via le parquet”.

“La ministre française de la justice, Nicole Beloubet, et son homologue marocain Mohamed Aujjar, ont eu un entretien téléphonique ce mardi après-midi. Selon nos informations, le ministère français de la justice a reconnu un «dysfonctionnement » et un « non-respect de la convention d’entraide pénale », indique Atlasinfo.

