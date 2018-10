Du nouveau dans l’affaire de “moul 17 milliards”

Parmi les personnes convoquées, qui comparaîtront devant le juge mardi 23 octobre, figurent également un investisseur, un ex-président de la commune de Had Soualem, en plus d’employés de la commune.

Selon des sources de Le Site Info, la décision du tribunal fait suite à la demande de la défense. Et d’ajouter qu’il s’agit de l’épouse d’El Howass, qui occupe actuellement le poste de vice-présidente de la commune, de l’actuel président de la commune de Had Soualem, et du dénommé Mourad El Kertoumi, qui avait déjà porté plainte contre le principal intéressé.