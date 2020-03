Du nouveau dans l’affaire de la femme enceinte décédée à Larache

Le tribunal de première instance de Larache a décidé le report du procès en appel des personnes impliquées dans le décès d’une jeune femme enceinte, à l’hôpital provincial de la ville.

Les faits de ce dossier concernent la négligence médicale ayant entraîné la mort de Farah, une jeune femme enceinte, de la part du gynécologue obstétricien et celle de deux infirmières.

Le même tribunal avait condamné, l’année dernière, les trois mis en cause à des peines d’emprisonnement ferme. Ainsi, le médecin avait écopé de 2 mois et de demi de prison, alors que l’une des deux infirmières avait été condamnée à 3 mois de prison ferme. La seconde infirmière, elle, qui avait bénéficié de la liberté provisoire, avait écopé de 2 mois d’emprisonnement.

De même que ledit tribunal avait ordonné le paiement de 30.000 DH de dommages et intérêts au profit de la victime et ce, après confirmation de la négligence et de la bavure médicales ayant causé son décès.

A rappeler que la ville de Larache était groggy, au mois de septembre dernier, à l’annonce du décès de la jeune maman et de son bébé, suite à l’incurie manifeste de l’équipe médicale, selon des sources d’instances régionales de défense des droits de l’Homme .

L.A.