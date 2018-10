Du fond de sa cellule, Zefzafi lance un appel

Le leader du mouvement du Hirak, Nasser Zafzafi, condamné à 20 ans de prison ferme et détenu au centre de détention de Oukacha, à Casablanca a envoyé du fond de sa cellule un message dont, Le Site info détient copie, demandant à tous les “libéraux” de commémorer la mort de Mohcine Fikri.

Bien qu’il s’efforçait de rester à l’écart des conflits qui avaient éclaté après son arrestation, lui, ainsi que ses partisans qui ont dispersé le mouvement, Zefzafi s’est dit triste et peiné de voir les militants du Hirak s’entredéchirer entre eux.

Dans cette lutte de clans poursuit-il, “il est affligeant d’apprendre que les femmes des zones rurales qui éblouissaient le monde avec leur détermination et leur courage sont maintenant diffamées et trahies par leurs frères. Les personnes concernées par ces crimes odieux, ne s’en préoccupent guère et n’y mettent pas fin. Ils ne protègent pas nos femmes et nos sœurs en leur faisant égarer, leur statut d’héroïcité et de bravoure”.

Pas sûr, cependant que le décès de Mohcine Fikri, ‘’l’élément déclencheur’’ du mouvement Hirak dans le Rif, qui avait trouvé la mort dans une benne à ordures en tentant d’empêcher la saisie de sa marchandise de poissons, soit commémoré cette année. En effet, on se souvient que l’année passée, les autorités locales d’Al-Hoceima et même au niveau national avaient décidé d’interdire les manifestations dans les lieux publics, suite aux appels à manifester relayés par les réseaux sociaux des militants du Hirak.

M.J.K