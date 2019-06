DSGN: un inspecteur de police risque gros

Les éléments du commissariat de police de Beni Ansar à Nador ont arrêté, dimanche, un individu faisant l’objet d’un avis de recherche national pour trafic de drogues dures, indique la direction générale de la sûreté nationale (DGSN) dans un communiqué.

Le suspect, aux multiples antécédents judiciaires, a été interpellé en compagnie d’un autre individu à bord d’une voiture et qui s’est avéré être un inspecteur de police exerçant à Nador, ajoute la DGSN, précisant que les fouilles effectuées dans le véhicule ont permis de saisir plusieurs doses de cocaïne et un morceau de haschich destiné à la vente.

Le mis en cause et le policier ont été placés en garde à vue à la disposition de l’enquête menée par le service préfectoral de la police judiciaire d’Oujda sous la supervision du parquet compétent, en vue d’élucider les circonstances de cette affaire et déterminer les faits qui leur sont reprochés, conclut le communiqué. L’inspecteur de police risque gros étant donné qu’il a participé à l’opération. La DGSN ne plaisante plus avec ce genre de chose et devrait l’écarter de la police.

S.L.