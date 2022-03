DS Art Talents: Naoual Bazzi et Ilyass Baha grands gagnants (VIDEO)

La première édition du concours DS Art Talents a été une véritable réussite. Une soixantaine de candidats ont présenté leurs travaux devant un jury diversifié composé de plusieurs personnalités influentes dans les domaines de l’art et de la création. Parmi ces personnalités, Sofia Benbrahim (fondatrice du magazine Shoelifer), Reda Bouamrani (designer), Youssef Boudlal (photographe), Mohamed Mourabiti (artiste peintre) et Nawal Afiq, (directrice de DS Automobiles Maroc, en photo).

Dix candidats ont été retenus pour l’originalité de leurs créations : cinq pour chacun des deux volets prévus, à savoir une catégorie peinture et une autre pour la photographie. Dans la première, Naoual Bazzi a remporté le titre grâce à son œuvre, entièrement crayonnée à la main et incarnant un subtil mélange de pièces mécaniques intégrées dans un motif artisanal.

Dans la catégorie photo, c’est Ilyass Baha qui a séduit le jury par sa création et sa créativité. Ce jeune artiste a réalisé un sublime cliché «inspiré de nos souvenirs de voyage assis derrière notre vitre de voiture», commente DS dans un communiqué. Les deux gagnants repartent chacun avec un chèque de 20.000 DH, un vernissage et exposition d’un mois à la DS Gallery Casablanca, ainsi qu’un accompagnement en communication et relation publique afin de leur permettre de mieux s’engager dans leur voie.

S.L.