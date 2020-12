Drogues: grosse saisie dans la région d’Agadir

Les éléments du service préfectoral de la police judiciaire d’Agadir ont interpellé vendredi soir, sur la base d’informations précises fournies par les services de la Direction générale de la surveillance du territoire, six individus pour leurs liens présumés avec un réseau criminel impliqué dans une tentative de trafic de deux tonnes et 890 kilogrammes (kg) de Chira à bord de deux camions de transport routier de marchandises.

La Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) a indiqué samedi, dans un communiqué, que cette opération sécuritaire a abouti à l’interception de deux camions et d’une voiture utilitaire à proximité de la zone « Sidi Bibi » et de la ville d’Aït Melloul, outre l’interpellation de six individus âgés entre 28 et 50 ans, dont trois multirécidivistes, pour leur implication présumée dans cette affaire.

Les fouilles effectuées à l’intérieur des deux camions ont permis la saisie de 114 ballots pesant deux tonnes et 890 kg de drogue, soigneusement emballés dans une cargaison de déchets de produits agricoles, ainsi que des téléphones portables et des armes blanches, précise le communiqué.

Les mis en cause ont été placés en garde à vue à la disposition de l’enquête menée sous la supervision du parquet compétent, en vue d’identifier toutes les personnes impliquées dans cette affaire et de déterminer les éventuelles ramifications du réseau aux niveaux national et international, a ajouté la même source.

Cette opération s’inscrit dans le cadre des efforts intenses et continues, déployés par les services de sûreté pour lutter contre le trafic international de drogue et de psychotropes, a conclu la DGSN.

S.L. (avec MAP)