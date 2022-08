Drogues : deux kilogrammes de Cocaïne saisis à Témara

Les éléments de la Police judiciaire relevant de la ville de Rabat ont procédé à l’arrestation d’un individu impliqué dans le trafic de drogue. Le mis en cause, 35 ans, fait l’objet d’un mandat d’arrêt au niveau national pour le trafic et la distribution de cocaïne et de psychotropes.

D’après des sources sécuritaires, son arrestation est intervenue dans le cadre d’une opération basée sur les informations de la Direction Générale de la Surveillance du Territoire (DGST). L’opération sécuritaire a permis la saisie de 2 kg de cocaïne, une quantité importante de cannabis, ainsi qu’une somme d’argent, probablement fruit de ses actions illicites, dans un local à Témara.

Le suspect a été placé en garde à vue pour les besoins d’enquête, sur ordre du Parquet général, afin de déterminer s’il dispose d’associés dans son business.

A.O.