Drogues: ce qu’a découvert la police d’Agadir

Le service préfectoral de la police judiciaire d’Agadir a saisi le weekend dernier une quantité importante de drogues et interpellé d’un individu, âgé de 34 ans, impliqué dans cette affaire.

Cette opération a eu lieu sur la base d’informations précises fournies par la DGST au sujet d’un réseau de trafic de drogue s’activant près de la ville de Agadir.

Le mis en cause, qui roulait à bord de sa voiture, a été arrêté au niveau d’un barrage installé à Agadir. Plus de 16 kg de cannabis ont été saisis à bord du véhicule, en plus d’une quantité de cocaïne dissimulée dans le tableau de bord. Une somme importante d’argent a été également saisie.

L’individu a été placé en garde à vue à la disposition de l’enquête menée sous la supervision du parquet compétent en vue d’élucider les circonstances et déterminer les tenants et aboutissants de cette affaire.

A.K.A.