Drogue: des boites de nuit à Fès visées par une campagne sécuritaire

Les éléments de la préfecture de police de la ville de Fès ont fait une descente, ce week-end, dans huit cafés et quatre boites de nuit se trouvant dans les quartiers de Narjis et Dakkarate au centre-ville.

C’est une importante campagne qui a été menée par la police dans certains quartiers de la ville. Motif: ces établissements ont été transformés en lieu de débauches pour les jeunes.

Selon hespress, cette campagne a été menée suite à de nombreuses plaintes que les services de police de Dar Dbibegh et Ben Souda ont reçues dernièrement. Ces plaintes renseignent sur la transformation de cafés en des lieux sombres, devenus la destination de visiteurs particuliers des deux sexes, et sources de vacarme insupportable trop nuisible pour les habitants des immeubles où se trouvent ces cafés.

Selon la police, cette campagne a permis d’arrêter des personnes recherchées aux niveaux local et national pour différents crimes et délits, dont une serveuse arrêtée en possession de 18 stupéfiants «extasy», dont elle faisait un business dans un des cafés ciblés par la campagne. Les gérants de ces cafés ont été arrêtés et les appareils de musique, amplificateurs de son et narguilés (chicha) ont été confisqués.

La même source a indiqué que les services de police ont également fait une descente dans des boites de nuit où fleurissent des activités de jeux de hasard non organisés, situés au centre de la ville nouvelle et au quartier Narjis.

Les gérants de ces cafés, ainsi que la serveuse et les personnes recherchées ont été placés en garde à vue dans l’attente de les présenter devant le parquet.

H.M.