Drame du petit Rayan: « Une opération de sauvetage héroïque », selon la diplomatie américaine (PHOTO)

La diplomatie américaine a présenté ses condoléances à la famille du petit Rayan et au peuple marocain, suite au décès de l’enfant de 5 ans, après plusieurs jours passés au fond d’un puits de 32 mètres.

Un communiqué du département d’État américain a fait part de la solidarité américaine avec le Maroc suite à ce drame qui a secoué le monde entier. « Aujourd’hui, nous pleurons avec le peuple marocain le décès de Rayan, l’enfant de cinq ans, décédé tragiquement après être tombé dans un puits dans le nord du pays la semaine dernière, malgré une opération de sauvetage héroïque de quatre jours », a déclaré le porte-parole d’État américain Ned Price.

Et d’ajouter : « Comme des millions de personnes dans le monde, nous avons été impressionnés par le dévouement de l’équipe de sauvetage et la solidarité du peuple marocain qui gardait espoir pour la survie de Rayan. Nous présentons nos plus sincères condoléances à la famille de Rayan et à tous les Marocains ».

Notons que le petit garçon a été inhumé lundi dans son village natal, en présence de hauts responsables de la région de Chefchaouen et d’une foule de citoyens ayant tenu à lui rendre hommage.

M.F.