Drame d’Imlil: les détails de l’audience de ce lundi

Ce lundi, à Salé, la Chambre criminelle de première instance chargée des affaires du terrorisme a encore auditionné les présumés coupables du meurtre crapuleux des deux touristes scandinaves à Imlil, aux environs de Marrakech.

Dans ce cadre, Me Saad Sahli, avocat de l’Hispano-suisse, Kevin Zoller, a déclaré que le juge d’instruction a confronté son client avec les autres accusés du meurtre sauvage de Louisa et Maren. L’objectif de cette confrontation était de cerner les liens unissant le présumé instigateur de cet assassinat avec les présumés exécutants de cet acte barbare.

L’avocat de l’Hispano-suisse, mais aussi d’autres accusés dans le même dossier, a ajouté que tous les accusés ont répondu aux questions détaillées qui leur ont été posées, d’une manière naturelle et positive. L’audience s’était déroulée dans le calme, précise Me Sahli, et son client hispano-suisse a clamé, encore une fois, son innocence.

Rappelons que les deux randonneuses scandinaves avaient été victimes d’un crime innommable le 17 décembre dernier et que la piste terroriste avait été privilégiée. Une vidéo diffusée sur Twitter et Télégram mettant en scène des individus faisant allégeance à l’organisation terroriste Daech confortait cette thèse.

L.A et K.Z.