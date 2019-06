Drame d’Imlil: de nouvelles révélations glaçantes

Cinq mois après le meurtre des deux touristes scandinaves dans la commune de Chamharouch, à Imlil, le procureur du roi a révélé jeudi 27 juin de nouveaux détails glaçants figurant dans le rapport médical de l’autopsie.

Lors de l’audience du procès, qui a finalement été reporté au 11 juillet, le parquet a annoncé que les vaisseaux sanguins des deux touristes ont été rompus, la trachée a été coupée et la colonne vertébrale, au niveau de la nuque, a été brisée. Leurs corps portaient plus de 23 plaies chacun dans différents endroits.

Le parquet a également précisé que les mis en cause ont coupé la tête de la touriste danoise et lui ont brisé la cage thoracique. Après avoir dévoilé ces éléments pour le moins choquants, il a qualifié les criminels de «monstres humains».

Rappelons que les corps de deux touristes étrangères, l’une de nationalité norvégienne et l’autre danoise, portant des signes de violence à l’arme blanche au niveau du cou, ont été retrouvés, en décembre 2018, dans une région montagneuse non surveillée, à 10 km du centre Imlil, dans la province d’El Haouz, en direction du sommet de mont Toubkal, avait-on appris auprès des autorités locales de la province d’El Haouz.

Les 24 accusés, dont un ressortissant portant la double nationalité suisse et espagnole, sont poursuivis notamment pour “constitution d’une bande pour préparer et commettre des actes terroristes, atteinte à la vie de personnes avec préméditation, possession d’armes à feu et tentative de fabrication d’explosifs en violation à la loi dans le cadre d’un projet collectif visant à porter gravement préjudice à l’ordre public”.

N.M. (avec K.Z.)