Drame d’Errachidia: le cri du cœur du frère d’une victime

Un autocar s’est renversé hier au niveau du pont de l’Oued Damchan, à Errachidia. L’accident a fait 14 morts alors que 29 passagers ont été sauvés et transférés à l’hôpital régional Moulay Ali Cherif. D’autres sont toujours portés disparus.

Après le drame, les familles des passagers sont sous le choc. Si certaines pleurent leurs proches, décédés dans cette tragédie, d’autres tentent tant bien que mal de garder espoir en attendant de bonnes nouvelles concernant des passagers toujours portés disparus.

Dans une déclaration à Le Site info, le frère d’Amine, l’un des passagers qui n’a toujours pas été retrouvé, a confié que toute sa famille est dans le désarroi et n’a aucune nouvelle de lui. Le jeune homme, originaire de Casablanca, devait se rendre à Errachidia chez un proche. «Lorsqu’on a appris la nouvelle, on a immédiatement tenté de le joindre, en vain. On prie pour qu’Amine soit sain et sauf. Je supplie les responsables de faire de leur mieux pour retrouver mon frère», a-t-il imploré, en larmes.

Rappelons que l’état de santé des 29 personnes blessées dans le renversement dimanche d’un autocar au niveau du pont de l’Oued Damchan (commune d’El Khank) dans la province d’Errachidia “est stable et ne suscite pas d’inquiétudes”, a indiqué le directeur régional de la Santé à Drâa-Tafilalet, Khaled Salmi.

Dans une déclaration à la MAP, Salmi a précisé que 11 des blessés doivent rester sous surveillance médicale pour 24 heures supplémentaires, faisant savoir qu’un dernier bilan fait état de 14 personnes décédées jusqu’à présent dans cet accident.

Il a relevé que les interventions réalisées suite à ce drame ont été “rapides et efficaces”, ce qui a permis de sauver la vie des personnes blessées, ajoutant que le staff médical et infirmier mobilisé a fait le nécessaire pour soigner ces victimes.

Salmi a rappelé, par ailleurs, qu’une approche anticipative est adoptée dans le cadre du Comité de vigilance, présidé par le wali de la région de Drâa Tafilalet, en vue de prévenir les dégâts des pluies diluviennes et sensibiliser les citoyens à l’importance de faire preuve de prudence au moment de conduire dans des conditions climatiques adverses.

N.M.