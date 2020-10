Drame d’El Haouzia: le père de la victime donne sa version des faits (VIDEO)

Le père de la jeune Hind, dont le corps a été rejeté par la mer samedi dernier sur la plage d’El Haouzia, a démenti les propos tenus par son ex-femme et son mari, selon lesquels il aurait incité sa fille à émigrer clandestinement.

« C’est vous qui lui avez donné l’argent pour payer les passeurs », a-t-il déclaré au micro de Le Site Info.

Et de poursuivre: « Ce n’est pas vrai, mon ex-femme est allée s’installer à Safi après s’être remariée, laissant ma fille chez sa grand-mère maternelle ».

Il a par ailleurs précisé que tout en ayant à peine de quoi vivre en France, il envoyait régulièrement de l’argent à sa défunte fille, âgée de 20 ans.

Rappelons que la mer avait rejeté trois corps samedi dernier, dont celui de la jeune fille et de deux hommes, sur la plage d’El Haouzia, de la ville d’Azemmour, dans les environs d’El Jadida. Leur embarcation avait chaviré en pleine mer à cause des vents violents et le sort des autres passagers demeure inconnu.

S.H.