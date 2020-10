Drame d’El Haouzia: la sœur de la victime témoigne (VIDEO)

Chaque année, des centaines de jeunes Marocains trouvent la mort en mer, en essayant de rejoindre clandestinement la rive européenne. Parmi eux, une jeune fille dont le corps a été rejeté par la mer samedi dernier. Sa sœur s’est confiée à Le Site Info sur les raisons qui l’ont poussée à prendre ce risque.

Notre interlocutrice nous révèle que sa défunte sœur a décidé de tout abandonner pour tenter sa chance en mer, après que son père, vivant en France, a refusé de l’aider à le rejoindre.

Rappelons que la mer avait rejeté trois corps samedi dernier, dont celui de la jeune fille et de deux hommes, sur la plage d’El Haouzia, de la ville d’Azemmour, dans les environs d’El Jadida. Leur embarcation avait chaviré en pleine mer à cause des vents violents et le sort des autres passagers demeure inconnu.

M.F.