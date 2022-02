Drame de Rayan: un Saoudien invente un système de sauvetage des chutes dans des puits (VIDEO)

Abdelaziz Jalkhaf, inventeur saoudien, a révélé les détails de sa création d’un système permettant de parer aux chutes dans des puits artésiens. Cette invention est née après le drame du défunt petit Marocain, Rayan, qui a rendu l’âme après sa chute dans un puits de 32 mètres de profondeur et dont le drame a suscité une grande émotion et un grand élan de solidarité, au Maroc comme de par le monde.

Lors de l’émission « Rassed », Abdelaziz Jalkhaf a affirmé que son invention est au point et prête à servir et à prouver son efficacité. « Il suffit de 13 minutes pour que le sauvetage soit réussi. J’ai essayé le système dans un puits de32 mètres et l’opération a été réussie en 9 minutes chrono » », a-t-il précisé.

Et de souligner que lors de cet essai, un mannequin de 30 kilogrammes a été utilisé et l’opération a été expérimentée pendant un mois et demi. D’autres éléments entrent en jeu, a poursuivi l’inventeur saoudien car chaque puits a sa propre constitution mais, globalement, l’opération de sauvetage se déroule dans un temps record par rapport aux autres opérations de sauvetage, a ajouté Abdelaziz Jalkhaf.

L.A.

فيديو | انتشل دمية من بئر عمقه 30 مترا في 9 دقائق.. المبتكر عبد العزيز جلخف يروي لـ #الراصد تفاصيل ابتكاره pic.twitter.com/2EhdRAXQRn — الراصد (@alraasd) February 7, 2022