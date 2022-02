Drame de Rayan: large campagne contre certaines chaînes Youtube

De nombreux internautes mènent une campagne contre certains certains youtubeurs qui ont honteusement tenté de profiter du drame du défunt Rayan dans le but malhonnête de relancer leurs chaînes Youtube et de gagner de l’argent facile.

Ainsi, via Facebook, des internautes signalent certains influenceurs qui se sont rendus au village de la petite victime du drame de la commune de Tamorot, province de Chefchaouen, rien que pour essayer de revoir à la hausse le nombre de vues de leurs chaînes Youtube.

Certains parmi ces arrivistes cupides ont même filmé des vidéos en direct de l’intérieur du domicile parental du défunt Rayan, dans un but pécuniaire bien précis. Ce qui a indigné des internautes et les a incités à lancer une forte campagne contre ces chaînes qui font voir des niaiseries, tels que les honteux « Routini al yawmi » ou profitent des malheurs d’autrui dans un but lucratif.

Cette action citoyenne de signaler ces gens-là fait suite à la polémique née pendant et après les cinq jours qu’a duré l’opération visant le sauvetage de Rayan, dont ont essayé de profiter malhonnêtement des youtubeurs, venus en grand nombre affluer comme des mouches sur les lieux du drame.

L.A.