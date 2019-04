Drame de Moulay Bousselham: la vérité sur les fausses rumeurs

Les 28 femmes blessées dans l’accident qui a eu lieu mercredi 3 avril entre Larache et Moulay Bousselham ont été évacuées à l’hôpital militaire de Rabat après les hautes instructions du roi Mohammed VI.

Selon une source de Le Site info, les rumeurs selon lesquelles le nombre de victimes est passé à 14 sont totalement fausses, précisant que neuf personnes sont décédées et 28 femmes ont été blessées à divers degrés. Et d’ajouter que 12 ambulances bien équipées ont transféré les blessées à Rabat.

Rappelons qu’un terrible accident s’est produit mercredi 3 avril dans la commune de Moulay Bousselham, à Kénitra. Un camion est entré en collision avec une voiture transportant des ouvriers agricoles. Six personnes sont mortes sur le coup suite à la collision du camion avec la voiture et leurs corps ont été transférés à la morgue. Une enquête a été ouverte pour élucider les tenants et les aboutissants de cet accident.

