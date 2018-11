Drame de Meknès: le conducteur identifié (DGSN)

Les investigations et les expertises techniques menées par les services de la préfecture de police de Meknès ont permis d’identifier le conducteur et la plaque minéralogique du véhicule de transport de marchandises impliqués dans l’accident de la circulation qui a coûté la vie à un élève vendredi dernier, indique la DGSN.

