Drame de Harhoura: un proche d’El Khalfi répond aux accusations

Après le décès vendredi dernier d’un gendarme à Harhoura, près de Rabat, renversé par une voiture, plusieurs rumeurs ont circulé selon lesquelles le conducteur serait de la famille de Mustapha El Khalfi, le ministre chargé des relations avec le Parlement.

A ce propos, une source proche du responsable est sortie de son silence pour tirer les choses au clair. «L’individu qui a tué le gendarme n’est pas de la famille d’El Khalfi. Ces allégations sont totalement fausses», a tranché notre source, balayant ainsi d’un revers de main toutes ces rumeurs.

Et d’ajouter : «Certaines pages Facebook ont annoncé, à notre grande surprise, que le coupable est le neveu d’El Khalfi. C’est totalement faux puisque le neveu du ministre n’a que dix ans».

Par ailleurs, une autre source a indiqué que le mis en cause serait issue d’une famille aisée à Harhoura et aurait la nationalité néerlandaise.

Rappelons qu’un gendarme a été renversé vendredi dernier près de Rabat, par une voiture roulant à grande vitesse. La victime a demandé au conducteur coupable de s’arrêter parce qu’il avait commis une infraction routière. Ce dernier, en excès de vitesse, a refusé d’obtempérer et a renversé le gendarme avant de tenter de prendre la fuite. Le mis en cause a finalement été arrêté et placé en garde à vue dans le cadre de l’enquête menée sous la supervision du parquet compétent.

Les obsèques du gendarme ont eu lieu samedi après-midi à Khénifra, dont il est originaire. La dépouille du défunt, qui a succombé à ses blessures à l’hôpital militaire de Rabat, a été inhumée en présence de plusieurs membres de sa famille et de proches, en plus de hauts gradés de la gendarmerie royale.

N.M. (avec K.Z.)