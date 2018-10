Drame de Bouknadel: un rescapé témoigne

Rappelons que conformément aux Hautes instructions royales au ministre de l’Intérieur et au ministre de l’Equipement, du Transport, de la Logistique et de l’Eau, dépêchés sur les lieux de l’accident, les blessés ont été évacués à l’hôpital militaire Mohammed V de Rabat en vue de recevoir les soins nécessaires.

Par ailleurs, une enquête a été ouverte pour définir les circonstances et les causes de cet accident tragique. “On ne peut pas donner les raisons exactes de cet accident avant les conclusions de l’enquête. Je vous demande de ne pas colporter de rumeurs avant qu’on sache exactement ce qui s’est passé”, a notamment déclaré le directeur de l’ONCF, Rabii Khlie, après le drame.

“Le train s’est alors arrêté et un certain nombre de passagers se sont retrouvés bloqués dans les wagons. Nous avons fait de notre mieux pour aider le maximum de personnes”, a-t-il ajouté.

Un drame ferroviaire a secoué le Maroc ce mardi matin. Le train navette rapide assurant la liaison entre Rabat et Kénitra a déraillé au niveau de Bouknadel, faisant plusieurs morts et blessés.