Drame de Bouknadel: le récit d’une victime remis en question

Un ressortissant allemand d’origine marocaine avait confié à Hit Radio qu’il était à bord du train qui a déraillé mardi 16 octobre entre Kénitra et Bouknadel et affirmé que des malfrats lui ont volé son argent et son passeport.

