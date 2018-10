Drame de Bouknadel: des psychologues volent au secours des victimes

Les soutiens pleuvent après le déraillement, mardi 16 octobre, du train entre Bouknadel et Kénitra, faisant 7 morts et 125 blessés. Après la campagne de don de sang lancée sur les réseaux sociaux, c’est au tour de quelques psychologues de voler au secours des victimes de la tragédie.

