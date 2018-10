Drame de Bouknadel: l’Espagne exprime sa solidarité avec le Maroc

Le Maroc a été secoué ce mardi matin par un tragique accident ferroviaire. L’Espagne a tenu à exprimer sa solidarité avec le Royaume.

Le gouvernement espagnol “souhaite exprimer, au nom du peuple espagnol et en ces moments de tristesse, sa proximité et sa solidarité avec les autorités et le peuple du Maroc, pays ami, voisin et partenaire stratégique”, souligne un communiqué du ministère espagnol des Affaires étrangères, de l’Union européenne et de la Coopération.

L’exécutif espagnol a également tenu à exprimer ses condoléances aux familles des victimes de cet accident.

Rappelons que le déraillement du train navette rapide assurant la liaison entre Rabat et Kénitra, survenu ce mardi vers 10h30 au niveau de Bouknadel, a fait 7 morts parmi les passagers et près de 125 blessés, dont 7 dans un état grave, y compris le conducteur du train.

Le procureur général du roi près la Cour d’appel de Rabat a annoncé l’ouverture d’une enquête judiciaire pour élucider les causes et les circonstances de ce tragique accident.

Pour rappel, conformément aux Hautes instructions royales au ministre de l’Intérieur et au ministre de l’Equipement, du Transport, de la Logistique et de l’Eau, dépêchés sur les lieux de l’accident, les blessés ont été évacués à l’hôpital militaire Mohammed V de Rabat en vue de recevoir les soins nécessaires.

