Drame de Bouknadel: les condoléances du président portugais au roi Mohammed VI

En cette douloureuse circonstance, Rebelo de Sousa exprime, en son nom propre et en celui du peuple portugais, sa solidarité avec le peuple marocain et avec les familles des victimes, souhaitant prompt rétablissement aux blessés.

