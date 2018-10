Drame de Bouknadel: le procureur ouvre une enquête

Le Maroc a été secoué ce mardi matin par un drame ferroviaire. Le train navette rapide assurant la liaison entre Rabat et Kénitra a déraillé au niveau de Bouknadel, faisant au moins sept morts et des dizaines de blessés.

Le procureur général du roi près la Cour d’appel de Rabat a annoncé l’ouverture d’une enquête judiciaire pour élucider les causes et les circonstances de ce tragique accident, survenu mardi vers 10h30 au niveau de Bouknadel et qui a fait 7 morts parmi les passagers et près de 125 blessés, dont 7 dans un état grave, parmi lesquels le conducteur du train.

Un communiqué du procureur général indique qu’il est prévu que les services de la Gendarmerie royale procèdent à l’audition de tous les témoins ainsi que de toutes les personnes concernées par la supervision du voyage, ajoutant que toutes les investigations techniques appropriées seront menées en vue d’établir les responsabilités légales.

Rappelons que conformément aux Hautes instructions royales au ministre de l’Intérieur et au ministre de l’Equipement, du Transport, de la Logistique et de l’Eau, dépêchés sur les lieux de l’accident, les blessés ont été évacués à l’hôpital militaire Mohammed V de Rabat en vue de recevoir les soins nécessaires.

S.L.