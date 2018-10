Drame de Bouknadel: le héros de Samhini rend hommage aux victimes

Le célèbre acteur turc Mert Altınışık, connu pour avoir joué le rôle de «Kamal» dans la série diffusée depuis plus de six ans sur 2M «Samhini», a partagé sur son compte Instagram une photo du train qui a déraillé mardi 16 octobre entre Kénitra et Bouknadel, faisant plusieurs morts et blessés.

«Priez pour le Maroc», a-t-il écrit en légende de cette photo publiée sur sa story. Il a également accompagné sa publication avec le drapeau du Maroc, au grand bonheur de ses fans au Royaume qui n’ont pas manqué de louer cette petite attention pour le moins touchante. En parallèle, ils ont taclé les artistes arabes qui n’ont même pas pensé à présenter leurs condoléances aux familles des victimes.

En revanche, plusieurs acteurs et chanteurs marocains ont exprimé leur désarroi suite à cette tragédie, n’hésitant pas à prier pour les victimes. Ils ont également appelé les citoyens à se rendre en masse aux centres de transfusion sanguine pour faire don de leur sang et sauver des vies.

Rappelons que le Maroc a été bouleversé mardi matin par un drame ferroviaire. Le train navette rapide assurant la liaison entre Rabat et Kénitra a déraillé au niveau de Bouknadel, faisant au moins sept morts et des dizaines de blessés.

Le procureur général du roi près la Cour d’appel de Rabat a annoncé l’ouverture d’une enquête judiciaire pour élucider les causes et les circonstances de ce tragique accident, survenu mardi vers 10h30 au niveau de Bouknadel et qui a fait 7 morts parmi les passagers et près de 125 blessés, dont 7 dans un état grave, parmi lesquels le conducteur du train.

Rappelons que conformément aux Hautes instructions royales, les blessés ont été évacués à l’hôpital militaire Mohammed V de Rabat en vue de recevoir les soins nécessaires.

